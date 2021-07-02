С начала суток российские наемники шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток пятницы российские наемники на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны противника, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 2 июля, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", -

В частности, в районе Золотого-4 враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи н.п. Гнутово наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции ОС зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня. В частности, в направлении н.п. Авдеевка 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцево - обстреляны позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе Опытно враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки - применены минометы 120-го калибра. У Широкино - дважды обстреливали позиции ОС из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В районе н.п. Водяное, что на Приазовье, применяли минометы 120-го калибра. Неподалеку Победы открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров. В районе Светлодарска дважды обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В направлении н.п. Новоалександровка открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

Также наемники совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого средней тяжести", - отметили в штабе.