События

06:44 02.07.2021

Инспекторам Киевской таможни сообщено о подозрении за схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей

1 мин читать
Инспекторам Киевской таможни сообщено о подозрении за схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении трем инспекторам одного из постов Киевской таможни, причастным к схеме импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей, сообщила пресс-служба ГБР.

"Установлено, что с ноября 2018 по январь 2020 года чиновники «разрешали» предприятиям, которые занимаются импортом грузовых автомобилей, ввозить их на территорию Украины по поддельным документам. Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении служебным положением в интересах частных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники схемы выдавали старые автомобили по более новые и таким образом уменьшали сумму таможенных платежей.

Во время таможенного оформления инспекторы "не замечали" неправильно указанного года производства транспортных средств. В результате сделок бюджет недополучил 4,4 грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании подозреваемым инспекторам пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Незаконные действия частных предпринимателей - участников схемы расследуются правоохранительными органами. 

Теги: #таможня #подозрение #гбр #украина #инспекторы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:43 02.07.2021
На запорожском стадионе в субботу откроют крупнейшую в Украине фанзону

На запорожском стадионе в субботу откроют крупнейшую в Украине фанзону

05:03 02.07.2021
В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

В Киеве установят восемь новых мемориальных досок, в частности Богдану Ступке

03:36 02.07.2021
За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

02:44 02.07.2021
В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в пристройке к магазину

02:43 02.07.2021
В Харьковской области на сельхозземлях незаконно добывали глину и суглинки, ущерб превысил 100 млн грн

В Харьковской области на сельхозземлях незаконно добывали глину и суглинки, ущерб превысил 100 млн грн

02:02 02.07.2021
Украина и США обсудили разработку системы для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Украина и США обсудили разработку системы для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

01:12 02.07.2021
Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

00:50 02.07.2021
Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

23:39 01.07.2021
На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы уже отбыли – спикер МИД

В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

ПОСЛЕДНЕЕ

Конгресс рассмотрит инициативу, оставляющую санкции против "Северного потока 2"

Решением генпрокурора в США введен мораторий на смертную казнь

Украина получит 2 млн дозы ковидной вакцины Moderna  от США

Принятие ресурсного законопроекта позволит Украине отказаться от финансирования МВФ - нардеп Палица

С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

США и Британия возлагают на ГРУ ответственность за сотни кибератак в последние два года

Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

Рада отменила СЭЗ "Крым"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА