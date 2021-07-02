Инспекторам Киевской таможни сообщено о подозрении за схему импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении трем инспекторам одного из постов Киевской таможни, причастным к схеме импорта в Украину грузовых автомобилей с искусственным занижением объемом таможенных платежей, сообщила пресс-служба ГБР.

"Установлено, что с ноября 2018 по январь 2020 года чиновники «разрешали» предприятиям, которые занимаются импортом грузовых автомобилей, ввозить их на территорию Украины по поддельным документам. Инспекторы Киевской таможни подозреваются в злоупотреблении служебным положением в интересах частных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники схемы выдавали старые автомобили по более новые и таким образом уменьшали сумму таможенных платежей.

Во время таможенного оформления инспекторы "не замечали" неправильно указанного года производства транспортных средств. В результате сделок бюджет недополучил 4,4 грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается круг причастных лиц, решается вопрос об избрании подозреваемым инспекторам пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Незаконные действия частных предпринимателей - участников схемы расследуются правоохранительными органами.