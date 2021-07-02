События

06:43 02.07.2021

На запорожском стадионе в субботу откроют крупнейшую в Украине фанзону

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Крупнейшая фан-зона страны будет организована на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье, где сборную Украины в матче четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу со сборной Англии в субботу смогут поддержать тысячи болельщиков.

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух сообщил на своей странице в Facebook, что создание крупнейшей в Украине фан-зоны на стадионе "Славутич-Арена" - это инициатива Запорожской облгосадминистрации при поддержке Запорожского городского совета.

Ожидается , что в субботу 3 июля в 20.00 на центральном стадионе Запорожья соберутся пять тысяч местных болельщиков, чтобы поддержать сборную Украины по футболу в матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу со сборной Англии.

Вход на стадион свободный.

Теги: #фанзона #украина #футбол #запорожье
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