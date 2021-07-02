За посещение Крыма пяти россиянам запретили въезд в Украину

Пограничники запретили въезд на территорию Украины пятерым гражданам Российской Федерации за посещение временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"В одном из Николаевских морских торговых портов, при оформлении иностранного судна пограничники отдела "Николаев" обнаружили пятерых граждан РФ. Россияне несколько месяцев назад незаконно посещали временно оккупированную территорию Украины через закрытый пункт пропуска "Керчь", - отмечается в сообщении.

За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.