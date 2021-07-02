События

02:43 02.07.2021

В Харьковской области на сельхозземлях незаконно добывали глину и суглинки, ущерб превысил 100 млн грн

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В Харьковской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в незаконной добыче полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Валковской объединенной территориальной громады.

"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, с сентября по октябрь месяц 2020 года подозреваемый занимался добычей глины и суглинков, не имея соответствующего специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых.

Нанесенный в результате ущерб составляет 102 млн грн.

Теги: #глина #украина #добыча #харьковская_область
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