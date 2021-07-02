Украина и США обсудили разработку системы для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Украина и США обсудили разработку системы для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Обсудили с Тревором Ганном (Trevor Gunn), вице-президентом по международным связям компании Медтроник, крупнейшей компании по производству медицинского оборудования в мире, расширение сотрудничества, в частности, в сфере разработки в Украине системы для предупреждения и лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - написала Маркарова в фейсбуке в ночь на пятницу.

По ее словам, также планируется в Украине проведение совместных с США разработок и исследований для производства медицинского оборудования.