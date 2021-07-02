Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Министерство здравоохранения и Минцифры намерены усовершенствовать приложение "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы приостановили использование приложения "Дома" сейчас, когда снизилось количество заболевших. В начале июня мы встретились с Минцифры и договорись, что нам нужна перезагрузка приложения, оно должен быть усовершенствовано", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко отметил, что "достаточно сложно проводить апгрейд при работающей системе", поэтому ведомства договорились провести его в летний период, когда будет прогнозируемое снижение заболеваемости до 1000 заболевших в сутки".

"Этот день наступил, мы приостановили использование приложения, чтобы Минцифры его усовершенствовало. Мы его запустим, но уже совершенно с новым интерфейсом и пониманием проблемных вопросов", - сказал он.

При этом Ляшко сообщил, что Минздрав планирует внедрить и совершенно новый продукт для проведения эпидрасследований и отслеживания контактов, пилотное испытание которого было успешно завершено в Черновцах.

Он не уточнил, что это за продукт.