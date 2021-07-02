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01:07 02.07.2021

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

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Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Министерство здравоохранения и Минцифры  намерены усовершенствовать приложение "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19, сообщил  министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы приостановили использование приложения "Дома" сейчас, когда  снизилось количество заболевших. В начале июня мы встретились с Минцифры и договорись, что нам нужна перезагрузка приложения, оно должен быть усовершенствовано", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко отметил, что "достаточно сложно проводить апгрейд при работающей системе", поэтому ведомства договорились провести его в летний период, когда будет прогнозируемое снижение заболеваемости до 1000 заболевших в сутки".

"Этот день наступил, мы приостановили использование приложения, чтобы Минцифры его усовершенствовало. Мы его запустим, но уже совершенно с новым интерфейсом и пониманием проблемных вопросов", - сказал он.

 При этом Ляшко сообщил, что Минздрав планирует внедрить и совершенно новый продукт для проведения эпидрасследований и отслеживания контактов, пилотное испытание которого было успешно завершено в Черновцах.

Он не уточнил, что это за продукт.

Теги: #минцифры #приложение #украина #минздрав
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