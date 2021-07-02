События

00:50 02.07.2021

Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

1 мин читать
Госэкоинспекция и Минздрав усилят контроль за обращение с медотходами

Государственная экологическая инспекция и Министерство здравоохранения усилят контроль за обращение с медицинскими отходами для обеспечения эффективного противодействия нарушениям, сообщила пресс-служба Госэкоинспекции.

"Неполный контроль за цепью обращения с отходами приводит к многочисленным нарушениям и манипуляциям в этой сфере. В частности, Госэкоинспекция часто выявляет случаи незаконного захоронения опасного медицинского мусора в лесополосах, на побережье и территориях ПЗФ", - сказано в сообщении.

Как пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, "наибольшей преградой для эффективного контроля в этой сфере является отсутствие официальной и достоверной информации об объеме образованного в медучреждениях мусора. Госэкоинспекция владеет информацией только о количестве транспортируемых и уничтоженных медвидходив, однако общее количество сгенерированного в медучреждениях мусора неизвестна".

В частности, во время встречи с заместителем Министерства здравоохранения Украины Игорем Кузиным стороны договорились о сотрудничестве, которое предусматривает:

- обмен информацией об актуальном состоянии по обращению с медотходами в региональном разрезе;

- проведение совместных совещаний для оперативного решения проблемных вопросов;

- разработку решений для обеспечения соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами, в частности, усиление экологического контроля, приведения системы управления отходами с требованиями европейского законодательства. 

Теги: #госэкоинспекция #сотрудничество #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:12 02.07.2021
Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

Для контроля качества медуслуг может быть создан специальный госорган

01:07 02.07.2021
Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

Минздрав и Минцифры намерены провести апгрейт приложения "Дома" до наступления возможной осенней волны COVID-19

23:39 01.07.2021
На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

23:09 01.07.2021
Украина получит 2 млн дозы ковидной вакцины Moderna  от США

Украина получит 2 млн дозы ковидной вакцины Moderna  от США

22:13 01.07.2021
Принятие ресурсного законопроекта позволит Украине отказаться от финансирования МВФ - нардеп Палица

Принятие ресурсного законопроекта позволит Украине отказаться от финансирования МВФ - нардеп Палица

22:06 01.07.2021
Доходы госбюджета в июне-2021 перевыполнены на 16% от плана

Доходы госбюджета в июне-2021 перевыполнены на 16% от плана

21:39 01.07.2021
С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

20:02 01.07.2021
Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

14:19 01.07.2021
Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных свалок в Киевской области

Госэкоинспекция обнаружила 80 нелегальных свалок в Киевской области

12:24 01.07.2021
Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы уже отбыли – спикер МИД

В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Британия возлагают на ГРУ ответственность за сотни кибератак в последние два года

Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

Рада отменила СЭЗ "Крым"

Американские дипломаты приветствовали появление Нью-Йорка в Донецкой области

Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

Чиновнику из Дрогобыча выдвинули подозрение в загрязнении земель, убытки оценили в 3 млн грн

В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА