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23:39 01.07.2021

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

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На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19

На фестивале Atlas Weekend в Киеве частная клиника будет проводить желающим вакцинацию от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сейчас мы прорабатываем механизмы, как мы можем вакцинировать больше людей. В ближайшее время будет фестиваль Atlas Weekend, и там будет работать частная клиника в качестве дополнительного центра вакцинации, который будет рядом с фестивалем, чтобы каждый желающий мог прийти и провакцинироваться", - сказал он журналистам  в четверг вечером.

Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине около 40 частных клиник проводят вакцинацию от COVID-19.

"Их определяют департаменты здравоохранения, НСЗУ контактирует, и они получают деньги за вакцинацию", - сказал он.

Atlas Weekend - крупнейший музыкальный фестиваль восточной Европы. Проходит ежегодно в Киеве в первой половине июля на ВДНГ.

В 2021 году фестиваль пройдет с 5 по 11 июля. 

Теги: #вакцинация #украина #atlas_weekend
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