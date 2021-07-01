Украина получит 2 млн дозы ковидной вакцины Moderna  от США

Украина в ближайшее время может получить 2 млн дозы вакцины от COVID-19 производства Moderna от США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы с США договорились, они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Ляшко уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле.

Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer – 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

Ляшко сообщил, что Украина достигла договоренности о поставке 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступит уже августе.

Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Ляшко подчеркнул, что имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что данное им обещание провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.