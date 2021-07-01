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22:13 01.07.2021

Принятие ресурсного законопроекта позволит Украине отказаться от финансирования МВФ - нардеп Палица

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Принятие ресурсного законопроекта позволит Украине отказаться от финансирования МВФ - нардеп Палица

Украина сможет отказаться от финансирования Международного валютного фонда (МВФ) в случае принятия правительственного ресурсного законопроекта 5600 с индексацией ряда налоговых ставок и рентных платежей, полагает народный депутат Игорь Палица ("За майбутнє").

Как отметил он в ходе обсуждения указанного законопроекта с поправками в Налоговый кодекс и другие законы в парламенте в четверг, в случае его принятия Украина может отказаться от займов со стороны международных партнеров за счет дененизации экономики.

"Первый вариант. Дальше сидеть "на игле" МВФ и всех организаций, которые нам дают деньги в кредит и обязывают поднимать тарифы, налоги, пенсионный возраст. И второй вариант. Становиться цивилизованной страной и начинать платить налоги. Выводить из тени секторы, которые десятилетиями сидят там и не платят налоги", – отметил Палица.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект 5600 в первом чтении в четверг, несмотря на критику его со стороны бизнес-объединений.

Теги: #законотворчество #украина #мвф
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