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21:39 01.07.2021

С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

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С 1 июля Нидерланды открывают въезд для украинцев

С 1 июля Нидерланды открыли въезд для украинцев, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Только получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС – Нидерланды", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

По его словам, полностью вакцинированные граждане Украины могут снова свободно путешествовать в рамках безвизового режима.

Кулеба добавил, что перечень признанных вакцин и подробные условия въезда содержится на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Ранее сообщалось, что Австрия с 1 июля 2021 г. возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий.

Теги: #нидерланды #украина #въезд #открытие
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