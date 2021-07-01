События

20:18 01.07.2021

Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

2 мин читать
Австрия с 1 июля возобновила въезд в страну для украинцев - Кулеба

Австрия с 1 июля 2021 г. возобновила въезд в страну для украинцев для всех видов путешествий, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный", - написал Кулеба в Twitter.

Он добавил, что подробная информация размещена на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Согласно информации на сайте Департамента консульской службы, с 01.07.2021 года въезд из Украины в Австрию возможен для всех целей путешествий.

Так, въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации против COVID-19 одной из следующих вакцин, если последняя вакцинация была сделана более чем за 14 дней до въезда и была проведена не более чем 270 дней назад.

Признаны вакцины Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson&Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Въезд с регистрацией и карантином возможен с подтверждением об отрицательном результате теста на COVID-19 (ПЦР тест за 72 ч. или тест на антигены за 48 ч.) и 10-дневный карантин после въезда или с подтверждением о выздоровлении после COVID-19 (справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, или справка о нейтрализующих антителах не старше 90 дней).

Также необходима онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполнить не позднее чем за 72 ч. до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

После въезда нужно обязательно пойти на 10-тидневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, должны пройти тест, но в этом случае они не подлежат карантину.

 

Теги: #вакцинация #австрия #въезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:00 01.07.2021
Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

17:21 01.07.2021
В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

В Киеве открыли онлайн-запись на вакцинацию в поликлиники через сервис Helsi.me

12:24 01.07.2021
Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

08:38 01.07.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

00:02 01.07.2021
В Украине увеличивается количество центров массовой вакцинации от COVID-19 (обновленная)

В Украине увеличивается количество центров массовой вакцинации от COVID-19 (обновленная)

12:44 30.06.2021
Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

09:44 30.06.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

04:45 30.06.2021
Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

19:04 29.06.2021
Центр массовой вакцинации от COVID-19 откроют во Львове на базе частной клиники

Центр массовой вакцинации от COVID-19 откроют во Львове на базе частной клиники

08:34 29.06.2021
В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 17 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировали от COVID-19 более 17 тыс. человек – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

Рада приняла в первом чтении законопроект о деолигархизации

Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы уже отбыли – спикер МИД

В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

ПОСЛЕДНЕЕ

США и Британия возлагают на ГРУ ответственность за сотни кибератак в последние два года

В Киеве состоялась презентация англоязычного издания книги Станислава Асеева

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

Рада отменила СЭЗ "Крым"

Американские дипломаты приветствовали появление Нью-Йорка в Донецкой области

Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

Чиновнику из Дрогобыча выдвинули подозрение в загрязнении земель, убытки оценили в 3 млн грн

В ЕС вступила в силу система цифровых сертификатов COVID-19 для внутрисоюзных поездок

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

Зеленский благодарит нардепов за поддержку его законопроекта о деолигархизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА