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20:02 01.07.2021

Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

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Украина и Кувейт восстанавливают прямое авиасообщение - МИД

13 июля запускается новый авиарейс Эль-Кувейт – Киев, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

"Впервые за много лет запускается прямой авиарейс Эль-Кувейт - Киев. Активизация деловых контактов и увеличение количества иностранных туристов в Украине - среди приоритетов украинской дипломатии на экономическом направлении. Надеюсь, что уже в ближайшее время, после ослабления карантина в Кувейте, украинские туристы также смогут посетить эту замечательную страну", - приводит слова Сеника пресс-служба МИД.

Рейсы авиакомпании Jazeera Airways будут проводиться дважды в неделю. С Кувейта в Киев будут летать во вторник и пятницу. Из Киева в Кувейт - в среду и субботу.

Проверить условия въезда в Кувейт можно на сайте МИД Украины: tripadvisor.mfa.gov.ua.

Теги: #авиасообщение #украина #кувейт #мид
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