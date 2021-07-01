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19:54 01.07.2021

Американские дипломаты приветствовали появление Нью-Йорка в Донецкой области

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Американские дипломаты приветствовали появление Нью-Йорка в Донецкой области

Сотрудники посольства Соединенных Штатов в Киеве поздравили жителей Нью-Йорка (Донецкая обл.) с возвращением их населенному пункту исторического названия.

Соответствующее заявление ведомства появилось на официальной странице в Фейсбук в четверг.

"Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украине! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого имени!", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада переименовала посёлок городского типа Новгородское (Бахмутский р-н Донецкой обл.) в Нью-Йорк. Принятие соответствующего проекта постановления №5081 поддержал 301 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" пгт Новгородское основывается на положении статьи 5 закона "О географических названиях", согласно которому переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий".

Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады 19 октября 1951 года Нью-Йорк на пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями Коммунистической партии.

 

Теги: #донецкая_область #сша #дипломаты
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