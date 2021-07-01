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19:58 01.07.2021

Рада отменила СЭЗ "Крым"

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Рада отменила СЭЗ "Крым"

Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым", которая была введена законом в августе 2014 года.

Принятие соответствующего законопроекта №5502-д "О признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны" Крым "и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" в целом поддержали 328 народных депутатов.

"Учитывая обстоятельства, которые действовали в 2014 году, законом, по сути, введены льготные условия для продолжения ведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории.

"Вместе с тем закон урегулировал реализацию прав граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории и введены дополнительные ограничения (в частности, таможенные), в налоговом законодательстве такие граждане были приравнены к нерезидентам", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта подчеркивают, что такие ограничения привели к дискриминации граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированной территории или имеют место прописки на этой территории.

В частности, статус нерезидентов привел к ограничениям доступа к банковским услугам на подконтрольной Украины территории. О негативных последствиях закона для соблюдения прав и свобод человека неоднократно заявляли международные и национальные правозащитные организации.

Кроме того, законопроект №5502-д предлагает урегулировать порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.

Рада на внеочередном заседании в четверг поддержала также законопроект №5501, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, и законопроект №5503 о внесении изменений в Таможенный кодекс в связи с принятием закона об отмене СЭЗ "Крым".

Теги: #сэз_крым #рада
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