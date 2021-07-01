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19:47 01.07.2021

Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

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Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей региональной лаборатории Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, подозреваемого в попытке дать взятку прокурору и незаконно использовать специальные технические средства получения информации (ч. 3 ст. 369 , ч. 1 ст. 359 УК Украины).

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый, будучи фигурантом уголовного производства по факту получения взятки, предлагал прокурору $3 тысячи за то, чтобы тот несвоевременно подал апелляционную жалобу. Прокурор сообщил о "предложении" своему руководству.

Кроме того, в областную прокуратуру обратился мужчина, сообщивший что руководитель лаборатории попросил его быть посредником и передать $3 тыс. прокурору.

3 декабря 2020 года руководитель лаборатории был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после того, как передал посреднику деньги, предназначавшиеся на взятку прокурору.

В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли $3 тыс. Кроме того, во время обыска задержанного чиновника, у него обнаружили и изъяли специальное техническое средство негласного аудио-, видеоконтроля и наблюдения.

Теги: #лаборатория #суд #харьков
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