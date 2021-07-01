События

19:25 01.07.2021

Чиновнику из Дрогобыча выдвинули подозрение в загрязнении земель, убытки оценили в 3 млн грн

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Чиновнику из Дрогобыча выдвинули подозрение в загрязнении земель, убытки оценили в 3 млн грн

Главному инженеру одного из коммунальных предприятий Дрогобычского городского совета сообщили о подозрении в загрязнении земель, убытки от которого превышают 3 млн грн, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, с апреля по ноябрь 2019 года указанный чиновник допустил размещение твердых бытовых отходов в непредназначенном для этого месте.

"Несанкционированная мусорная свалка (три участка общей площадью почти 1800 м.кв) была размещена по улице Гайдамацкой в Дрогобыче", - указано в сообщении полиции.

Также главный инженер, по версии полиции, не предпринял меры для того, чтобы устранить нарушения и их последствия. Как следствие, произошло загрязнение земель кадмием, нитратами, хлоридами и фосфором, убытки от которых превысили 3 млн грн.

Разоблачение незаконных действия подозреваемого проводили сотрудники полиции и СБУ.

Теги: #загрязнение #экология #львовская_область
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