События

19:03 01.07.2021

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

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В Испании произошла вспышка COVID-19 среди молодых людей, пока не охваченных вакцинацией

В Испании зафиксировали вспышку COVID-19 среди молодых людей, на которых пока не распространяется вакцинационная кампания, сообщает в четверг издание The Guardian.

По его данным, среди непривитых подростков выявили более тысячи случаев COVID-19, связанных со школьной поездкой на Майорку в честь окончания учебного года. В связи с этой вспышкой более 4,7 тыс. человек поместили на карантин.

"Это важные показатели, которые требуют нашего внимания", - заявил ранее на этой неделе директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон.

"Нам нужно прояснить, не подвержены ли наибольшему риску группы, не прошедшие вакцинацию", - подчеркнул Симон.

Издание подчеркивает, что содиректор института здоровья в городе Бильбао Рафаэль Бенгоа в свою очередь отметил, что события на Майорке довольно предсказуемы и могут произойти где-либо еще, пока нет вакцинации жителей возрастом меньше 30 лет.

"Конец учебного года. Молодым людям нужны вечеринки. Вирус все еще распространяется, плюс жители от 16 до 30 лет не вакцинированы, - пояснил Бильбао. - Идеальная комбинация факторов".

По словам Бильбао, ситуация в борьбе с коронавирусом усложняется распространением новых штаммов COVID-19, в частности, варианта "дельта". Он подчеркнул, что не стоит говорить о "возвращении к нормальной жизни" до сентября, когда вакцинационная программа охватит все возрастные группы.

Отмечается, что в Испании в целом в последнее время растет число случае COVID-19, и большую часть новых случаев составляют как раз заражения среди непривитой молодежи. Так, по состоянию на вечер среды, число случаев коронавируса на 100 тыс. жителей страны за двухнедельный период составило 117,7, в то время как на прошлой неделе этот показатель не превышал отметку в 93. Что касается группы лиц 12-19 лет, то на 100 тыс. таких жителей приходится 287,8 заражений COVID-19, что на 44 выше, чем днем ранее.

Как сообщила в среду министр здравоохранения страны Каролина Дариас, вакцинационная программа остается "самым мощным оружием" в борьбе с пандемией. По ее словам, число заражений среди молодых людей упадет, как только они начнут делать прививки.

Кроме того, Дариас отметила, что Испания все больше приближается к концу пандемии коронавируса, и призвала жителей страны к ответственности в соблюдении правил, призванных сдержать распространение COVID-19.

"Мы находимся все ближе к концу пандемии, но мы не можем терять бдительность, - подчеркнула Дариас. - Мы должны соблюдать правила".

The Guardian указывает, что более трети населения Испании уже прошли полную вакцинацию от коронавируса. Самоуправляемые регионы Испании начали ускорять планы по вакцинации жителей младше 30 лет - они намерены начать вакцинацию среди молодых людей в этом месяце.

При этом в правительстве Испании заявляли, что вакцинация проходит довольно быстрыми темпами. На данный момент целью является привить от коронавируса 70% населения к концу лета.

В Испании за время пандемии COVID-19 выявили более 3,8 млн заражений, 80,8 тыс. инфицированных скончались, 3,4 млн пациентов переболели и выздоровели.

Теги: #испания #коронавирус #молодежь
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