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18:13 01.07.2021

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

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На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, один украинский военный получил ранение, он находится в среднем состоянии тяжести, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В направлении населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении в Facebook.

Также возле Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открыл огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у Талаковки противник применил минометы 120-го калибра. Кроме того, у Широкино дважды были обстреляны позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров.

"В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Помимо прочего, российские наемники совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.

В Луганской области также зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Теги: #оос #ситуация
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