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17:05 01.07.2021

Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

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Рада определила крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины - закон

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины.

Принятие соответствующего законопроекта №5506 за основу поддержал 331 нардеп, принятие в целом поддержали 325 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в четверг.

Законопроект определяет понятие "коренного народа" и законодательно закрепляет, что таковыми в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно законопроекту, "коренным народом" является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства.

Проект закона также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Законопроект гарантирует культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Большинство норм закона вступает в силу со дня его официального опубликования, кроме части третьей статьи 7, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь под общую юрисдикцию Украины.

Так, часть третья статьи 7 принятого закона предусматривает, что коренные народы имеют право на направление части доходов, полученных бюджетами всех уровней от пользования природными ресурсами, находящимися на территории АР Крым и города Севастополь, на нужды коренных народов Украины.

Теги: #крым #закон #коренные_народы
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