В Черниговской области разоблачили майнинг-ферму, из-за которой без воды и света могла остаться часть региона

"Добытчиков" криптовалюты, подключивших свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Черниговской области, разоблачила Служба безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ в четверг, злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона, поскольку от этой подстанции получают электропитание "Нежинская станция скорой медицинской помощи", "Нежинводоканал" и другие. За два месяца "работы" злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше 3 млн грн.

"Сотрудники СБУ установили, что организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку", - указано в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы скрыть факты похищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу системы учета.

"Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к внештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям", - отмечают в спецслужбе.

Уточняется, что в ходе обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты, а также специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

"Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", - резюмируют в спецслужбе.