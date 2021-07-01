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15:58 01.07.2021

Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

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Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

Израиль зарегистрировал рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки - 307: это наивысший показатель с апреля, сообщает The Times of Israel.

Таким образом, общее число заболевших в данный момент приближается к 1,9 тыс. случаев. Среди них 29 человек болеют тяжело, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Израиль является одной из стран мира, где вакцинация населения идет наиболее быстрыми темпами, более 55% населения страны вакцинированы полностью, порядка 60% - получили как минимум первую дозу.

Тем не менее, на следующей неделе Минздрав ожидает, что в Израиле будут выявлять по 500-600 зараженных.

Ситуация складывается непросто из-за распространения новой мутации коронавируса, появившейся в Индии, этот штамм получил название "дельта".

Теги: #covid_19 #израиль
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