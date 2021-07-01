Под Мариуполем ранен украинский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе возле с.Широкино Мариупольского района Донецкой области, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ в Facebook.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщалось, с начала суток по состоянию на 7:00 утра 1 июля было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе. Боевых потерь среди военных Объединенных сил на тот момент не было.