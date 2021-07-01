События

15:47 01.07.2021

Под Мариуполем ранен украинский военный

1 мин читать
Под Мариуполем ранен украинский военный

Военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе возле с.Широкино Мариупольского района Донецкой области, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" ВСУ в Facebook.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Широкино. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ извещены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Как сообщалось, с начала суток по состоянию на 7:00 утра 1 июля было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе. Боевых потерь среди военных Объединенных сил на тот момент не было.

Теги: #ранение #военный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 30.06.2021
В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

11:53 30.06.2021
В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

06:26 30.06.2021
В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

23:36 28.06.2021
Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Новотошковского на Донбассе

Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Новотошковского на Донбассе

20:43 17.06.2021
Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

Вблизи Новотошковского боец ВСУ получил пулевое ранение – ОТГ "Север"

22:00 16.06.2021
Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Луганского на Донбассе – ОТГ "Север"

Украинский военный получил ранение в результате обстрела у Луганского на Донбассе – ОТГ "Север"

13:36 16.06.2021
В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

В зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий из Львовской области

15:06 15.06.2021
В Украине презентовали сверхбыстрый боевой дрон, разработанный украинцами

В Украине презентовали сверхбыстрый боевой дрон, разработанный украинцами

21:37 14.06.2021
Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе – ОТГ "Восток"

Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства на Донбассе – ОТГ "Восток"

04:42 10.06.2021
Черниговский апелляционный суд оставил в силе приговор за умышленное убийство военному

Черниговский апелляционный суд оставил в силе приговор за умышленное убийство военному

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

Украинцы летом-2021 ищут отдых в Бердянске и Железном Порту, за границей - в Турции и на Кипре – Google Украина

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

В Украине не прекращаются дожди и грозы

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

Украина и Франция проведут консультации о признании украинских свидетельств о вакцинации - МИД

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

Рада переименовала пгт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

Электронный билет можно использовать во всех видах муниципального транспорта, его запуск в маршрутках отложен на 1,5 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА