Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Верховная Рада в первом чтении утвердила включение в государственный бюджет программы субвенции в размере 1 млрд грн для ремонта, реставрации и консервации памятников культурного наследия национального значения, которые находятся в коммунальной собственности

За законопроект №5551-2 в четверг проголосовали 322 народных депутата.

"Законопроект через создание бюджетной программы на 1 млрд грн позволит органам местного самоуправления получить субвенцию на проведение ремонта, консервации, реставрации памятников культурного наследия в коммунальной собственности, которые будут реализованы в рамках программы "Большая реставрация", – сообщила в ходе заседания народный депутат Евгения Кравчук ("Слуга народа").

Финансирование программы осуществляется за счет сокращения специального фонда бюджетной программы "Фонд развития учреждений общегосударственного значения".