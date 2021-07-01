"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

Фракция "Голос" не будет поддерживать президентский законопроект о деолигархизации, заявила народный депутат, лидер одноименной партии Кира Рудик.

"Фракция "Голос" не будет поддерживать данный антиолигархический законопроект сегодня. Мы считаем, что он - абсолютно бессодержательный, он отвлекает внимание нашего общества от того, что действительно необходимо делать для борьбы с олигархами", - сказала Рудик журналистам в четверг.

По её словам, у президента сегодня есть весь инструментарий для деолигархизации.

"У президента сейчас достаточно возможностей бороться с олигархами, для этого нужна только политическая воля... мы считаем, что так называемый законопроект об олигархах не поможет с ними бороться", - отметила нардеп.

Она напомнила, что "Голос" подготовил антиолигархический пакет законопроектов, в числе которых - судебная реформа, изменения в налоговое и антимонопольное законодательство.