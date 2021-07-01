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14:26 01.07.2021

"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

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"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

Фракция "Голос" не будет поддерживать президентский законопроект о деолигархизации, заявила народный депутат, лидер одноименной партии Кира Рудик.

"Фракция "Голос" не будет поддерживать данный антиолигархический законопроект сегодня. Мы считаем, что он - абсолютно бессодержательный, он отвлекает внимание нашего общества от того, что действительно необходимо делать для борьбы с олигархами", - сказала Рудик журналистам в четверг.

По её словам, у президента сегодня есть весь инструментарий для деолигархизации.

"У президента сейчас достаточно возможностей бороться с олигархами, для этого нужна только политическая воля... мы считаем, что так называемый законопроект об олигархах не поможет с ними бороться", - отметила нардеп.

Она напомнила, что "Голос" подготовил антиолигархический пакет законопроектов, в числе которых - судебная реформа, изменения в налоговое и антимонопольное законодательство.

Теги: #рудик #законопроект #олигархи #голос
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