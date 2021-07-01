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14:23 01.07.2021

Электронный билет можно использовать во всех видах муниципального транспорта, его запуск в маршрутках отложен на 1,5 года

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Электронный билет можно использовать во всех видах муниципального транспорта, его запуск в маршрутках отложен на 1,5 года

Запуск электронного билета в маршрутных такси Киева отложили на полтора года из-за отсутствия предусмотренной Министерством социальной политики Украины компенсации льготникам из других городов, говорится в заявлении Киевской городской государственной администрации.

"Распоряжение о переносе внедрения системы в полном объеме было подписано в пятницу, 25 июня, и связано исключительно с неспособностью Министерства социальной политики Украины обеспечить компенсацию льготного проезда соответствующим категориям пассажиров - гражданам, не зарегистрированным в Киеве. На решение этого вопроса Министерству понадобится еще полтора года", – говорится в заявлении.

При этом в КГГА подчеркнули, что электронный билет успешно функционирует во всех видах коммунального общественного транспорта Киева. "За время существования электронного билета власть технологически адаптировала к системе электронной билета 100% сети коммунального транспорта: 1326 единиц наземного транспорта и 359 турникетов в метро. Было создано более 4000 мест продажи е-билета", – отмечается в заявлении.

Также в КГГА отметили, что все киевляне-льготники могут пользоваться льготами в полном объеме с помощью "Карточки киевлянина", которая позволяет фактически зафиксировать, сколько пассажиров воспользовалось льготой на проезд, и на основании этих данных перевозчики смогут получать из городского бюджета полную компенсацию за перевозку льготников-киевлян.

Теги: #киев #электронный_билет #сроки
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