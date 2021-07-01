"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали альтернативный законопроект о деолигархизации

Фракции Верховной Рады "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали совместный законопроект о борьбе с олигархией (№5599-1), альтернативный внесенному президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности" в четверг, об этом представители всех трёх политических сил сообщили на брифинге в парламенте.

По словам автора законопроекта, народного депутата из фракции "Европейская солидарность" Николая Княжицкого, законопроект от власти предоставляет Зеленскому чрезвычайные полномочия единолично назначать олигархами "всех, кто ему мешает". "Суть законопроекта Зеленского максимально проста - СНБО определяет, кто является олигархом, кто не является. Не имея полномочий проводить расследование, принадлежа одной политической силе. Кто же является олигархом с точки зрения авторов этого законопроекта… Это не владельцы телерадиоканалов, не те богатые люди, фамилии которых мы все знаем. Это владельцы блогов, владельцы сайтов и те, кого захочет назначить олигархом СНБО одной политической силы", - подчеркнул депутат.

При этом, по его словам, для олигархов законопроект от власти предусматривает запрет на участие в приватизации. "Кассу открыли: хочешь что-то приватизировать, хочешь чтобы тебя не назначили олигархом - иди договаривайся; не хочешь - не приватизируешь", - отметил Княжицкий.

По словам нардепа, в альтернативном законопроекте "четко требуется от Антимонопольного комитета следить за соблюдением законодательства". "Те, кто его не соблюдают, по предложению Антимонопольного комитета попадают под специальную процедуру, которую проводит и контролирует НАПК. Мы для того и создали антикоррупционные органы, чтобы предоставить им полномочия бороться и с коррупцией и с олигархатом", - сказал он, поблагодарив коллег из "Батькивщины" и "Голоса" за поддержку законопроекта.

"Мы предлагаем, чтобы телевизионные каналы занимали объективную позицию, чтобы мы знали, за чей счет они финансируются, кто за этими телевизионными каналами стоит. Чтобы не имели они права под присмотром авторитетных общественных организаций промывать мозги украинским гражданам", - подчеркнул Княжицкий.

В свою очередь, народный депутат фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк отметил, что Совет национальной безопасности и обороны, как совещательно-консультативный орган, определять и вести реестр тек, кто является или не является олигархом. "Потому что таким образом те, кто принадлежат к этой категории, избегут реальной ответственности… Ведь на самом деле олигархи сегодня являются и монополистами, и теми, кто влияет на политику государства. Такой законопроект должен учесть европейский и американский опыт, которые имеют эффективное законодательство, стоящее на страже государства и народа", - убежден он.

Представитель "Голоса" Роман Костенко отметил, что именно правоохранительные органы должны бороться с олигархами и иметь достаточно для этого инструментов. "Мы считаем, что тот законопроект, который представлен президентом, он как раз и не признает олигархами тех, кто действительно является олигархами в этой стране", - сказал он.