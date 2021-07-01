Почти половина украинцев планируют летом 2021 года выезжать на отдых – опрос

Летом 2021 года 48% украинцев планируют проводить летний отдых за пределами дома, свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"На первом месте по популярности, как и год назад, - отдых в Карпатах и других местах Украины (18,8%). На втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (11,3%). Третье место занимает отдых за границей – 9,2%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном КМИС в четверг.

Количество тех, кто не имеет возможности куда-то поехать, составляет 23%.

Отмечается, что среди тех, кто не имеет возможности отдыхать больше мужчин (25,9%), чем женщин (19,7%). Оставаться дома для отдыха планируют 40,1% женщин и 28,2% мужчин. Отдохнуть в Карпатах и за рубежом планируют больше мужчин (22,0% и 10,7% соответственно), чем женщин (16,2% и 8,0% соответственно). Среди тех, кто планирует отдых на даче, в загородном доме и поездки к родственникам в село преобладают женщины (12,0% и 9,7%).

Люди старшего возраста чаще планируют оставаться на отдых дома – если в возрастной категории 18-29 лет такой отдых выбирают 16,7%, то в категории 70+ лет – 63,4%. Такая же тенденция наблюдается с отдыхом на даче или в загородном доме – чем старше возраст респондентов, тем больше тех, кто желает отдыхать на даче (18-29 лет - 8,4%, 60-69 лет - 17,7%). В младших возрастных группах чаще заявляют о желании поехать к родственникам в село (18-29 лет - 15,0%, 60-69 лет - 4,2%). Поездки в Карпаты и за границу чаще планирует молодежь (в категории 18-29 лет 23,6% и 14,7% соответственно, в категории 30-39 лет 24,4% и 14,8% соответственно).

Количество тех, кто не поедет отдыхать, обратно пропорционально уровню финансовой обеспеченности: чем ниже доход, тем больше тех, кто не поедет отдыхать и наоборот. Такая же тенденция прослеживается у тех, кто останется дома: чем ниже доход, тем больше желающих остаться дома и наоборот. Тех, кто планирует ехать за границу, больше среди тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи и тех, кто может себе позволить купить все, что захотят (соответственно 21,7% и 24,1%).

Тех, кто планирует свой отдых на даче или в загородном доме больше среди городского населения (11,6%) по сравнению с жителями сел (10,3%). Поездку за границу планируют больше жители сел (10,5%), чем среди жители городов (8,9%).

При этом граждан, которые не могут отдыхать, больше в западном регионе (25,1%), а меньше всего в восточном регионе (19,6%). Поездки в Карпаты и другие места Украины больше планируют жители западного и южного регионов (20,7% и 20,0% соответственно). Отдыхать за границей больше стремятся жители центрального и западного регионов (11,8% и 10,4% соответственно).

Опрос проводился в период с 8 по 9 июня 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опрошены 2007 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых правительством Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25 или 75%; 1,5% для показателей, близких к 10 или 90%; 1,1% для показателей, близких к 5 или 95%; 0,5% для показателей, близких к 1 или 99%.