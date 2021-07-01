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13:04 01.07.2021

Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС

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Зеленский поздравил Словению с началом председательства в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Словенского государства Борута Пахора с началом председательства Словении в Совете Европейского Союза.

"Искренне поздравляю Борута Пахора и правительство Словении с началом словенского председательства в Совете Европейского Союза. Желаю успешной реализации всех определенных приоритетов. Укрепление отношений Украина-ЕС сделает Европу сильнее", - написал Зеленский в Twitter в четверг.

Теги: #словения #зеленский #совет_ес
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