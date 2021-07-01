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12:15 01.07.2021

В ближайшие сутки погода в Украине почти не изменится

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В ближайшие сутки погода в Украине почти не изменится

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой и неустойчивой воздушной массе, сообщил Укргидрометцентр.

"В Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы (ночью местами), днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с", - отмечается в сообщении.

Температура ночью 15-20°, днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 02 июля самая высокая температура днем была 34,2 в 1885г., самая низкая ночью 7,3 в 1908г.

В субботу в восточных областях Украины небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В Карпатском регионе значительные дожди; температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

На остальной территории ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град, в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях местами сильные ливни; температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ветер северо-западный (на Левобережье юго-восточный), 5-10 м/с; во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на субботу небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

1 июля температура воды в Черном море 21-25°, возле Одессы 18°, в Азовском море 25-27°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.

Теги: #погода #прогноз
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