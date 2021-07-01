Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Украина надеется, что ЕС через две недели внесет ее в список стран, из которых разрешен свободный въезд, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В рекомендации Европейской Комиссии нет политики. Раз в две недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза. Рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов: коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней, количества тестов за 7 дней, уровня положительных тестов и природы вируса, в частности наличия более опасных штаммов", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил, что показатели в Украине за период, когда Европейская Комиссия осуществляла оценку, еще превышали норму.

"Здесь следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра", - подчеркнул спикер.

В то же время он обратил внимание на то, что рекомендация Европейской Комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной.

"Государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или усилении ограничений на путешествия. Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев в частности признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID сертификатов", - пояснил Николенко.

Как сообщалось, ЕС с 1 июля разрешил въезд из 12 стран, в том числе из Молдовы.