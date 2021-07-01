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11:49 01.07.2021

Кулеба поручил консульству Украины работать с турецкими властями для скорейшего возобновления авиарейсов из Анталии

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Кулеба поручил консульству Украины работать с турецкими властями для скорейшего возобновления авиарейсов из Анталии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии работать с турецкими властями для возобновления авиарейсов из Анталии, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В связи с задержкой авиарейсов из Украины в Турцию сдвигается график вылетов рейсов Анталия-Киев и Анталия-Одесса. Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии взаимодействовать с авиаперевозчиком для обеспечения украинских пассажиров питанием и временным размещением в гостинице, работать с турецкими властями с целью скорейшего возобновления авиарейсов", - написал Николенко в Twitter в четверг.

Теги: #рейсы #анталия #украина #мид
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