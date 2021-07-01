События

11:17 01.07.2021

Индонезия введет экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

1 мин читать
Индонезия введет экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

В Индонезии на этой неделе введут ограничительные меры для борьбы с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом, сообщают азиатские СМИ.

По словам президента страны Джоко Видодо, с пятницы в течение более чем двух недель будут действовать "экстренные" ограничения в Джакарте, на острове Ява и на Бали.

"Ситуация вынудила нас предпринять более серьезные шаги... Я решил ввести экстренные ограничения", - сказал Видодо, обращаясь к нации.

Меры предусматривают перевод на дистанционную работу всех сотрудников, которые не заняты в жизненно важных сферах, занятия в школах теперь будут проходить онлайн. Будут закрыты магазины и мечети.

Местные власти предупреждают о высокой скорости распространении новых штаммов коронавируса. Среднесуточный прирост новых случаев превышает 21 тыс.

За время пандемии в Индонезии выявили около 2,1 млн случаев COVID-19, более 58 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #covid_19 #ограничения #индонезия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:57 30.06.2021
Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

Кулеба обсудил с главой МИД Ирландии взаимное признание COVID-сертификатов

14:13 30.06.2021
Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

11:06 30.06.2021
В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

10:32 30.06.2021
Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

10:03 30.06.2021
Австралия расширяет зону действия локдауна из-за COVID-19

Австралия расширяет зону действия локдауна из-за COVID-19

09:44 30.06.2021
В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 81,6 тыс. человек

10:11 28.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 181 млн

06:55 28.06.2021
ЮАР ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19

ЮАР ужесточает ограничения для борьбы с COVID-19

16:56 27.06.2021
В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

В Индонезии зафиксировали антирекорд заражений COVID-19

12:06 26.06.2021
В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

В Киеве за сутки от COVID-19 скончался один человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

В ближайшие сутки погода в Украине почти не изменится

Чартеры МАУ в Анталию задерживаются из-за проблем со слотами со стороны Турции, пассажиры обеспечены питанием

Кулеба поручил консульству Украины работать с турецкими властями для скорейшего возобновления авиарейсов из Анталии

Законопроект о деолигархизации в первом чтении поддержат более 240 нардепов - Арахамия

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов в связи с погодными условиями

Задерживается ряд рейсов в/из Анталии из нескольких украинских аэропортов

Украиноязычный аудиогид заработал в музее искусств им.Савицкого в Узбекистане

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА