"Укрзализныця" сообщает о задержке ряда поездов в связи с погодными условиями

АО "Укрзализныця" (УЗ) информирует о задержке ряда поездов в связи со сложными погодными условиями.

Как сообщает УЗ на своем Telegram-канале в четверг, в частности, задерживаются поезда: №5 Ужгород-Херсон (задержка составила 3 ч. 34 мин.), №81 Ужгород-Киев (3 ч. 32 мин.), №50 Трускавец-Киев (3 ч. 6 мин.), №25 Рахов-Одесса (1 ч. 50 мин.), №70 Львов-Мариуполь (1 ч. 33 мин.), №1 Ивано-Франковск - Константиновка (1 ч. 24 мин.), №11 Львов-Одесса (1 ч. 22 мин.), №18 Ужгород-Харьков (1 ч. 14 мин.).