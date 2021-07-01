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10:39 01.07.2021

Задерживается ряд рейсов в/из Анталии из нескольких украинских аэропортов

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Задерживается ряд рейсов в/из Анталии из нескольких украинских аэропортов

Ряд рейсов в/из Анталии (Турция) из ряда украинских аэропортов задерживается, пассажиров указанных рейсов просят отслеживать время вылета на онлайн-табло.

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается ряд рейсов направления Киев-Анталия, сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Речь идет о рейсах самолетов авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и Azur Air Ukraine.

"Перевозчики объясняют, что рейсы задерживаются из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции... Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Ожидаем вместе с вами на скорейшее разрешение ситуации", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Рейсы, которые задерживаются в "Борисполе":

PS 6237 Киев-Анталия МАУ с 2:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия МАУ с 3:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия МАУ с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия МАУ с 5:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия Azur Air Ukraine с 12:30 вылет перенесен 17: 40.

Согласно информации аэропортов также задерживаются рейсы:

- PS 5353 Одесса-Анталия МАУ с вылетом в 17:50,

- PS 5354 Одесса-Анталия МАУ с прилетом в 16:40,

- PS 5347 Харьков-Анталия МАУ с вылетом в 5:00,

- PS 5348 Анталия-Харьков МАУ с прилетом в 18:15,

- PS 5361 Львов-Анталия МАУ с вылетом в 5:00,

- PS 5362 Анталия-Львов МАУ с прилетом в 17:25,

- PS 5371 Запорожье-Анталия МАУ с вылетом в 12:15,

- QU 6411 Запорожье-Анталия Azur Air Ukraine с вылетом в 12:30,

- PS 5372 Анталия-Запорожье МАУ с прилетом в 10:55,

- QU 6412 Анталия-Запорожье Azur Air Ukraine с прилетом в 11:30.

В МАУ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что готовят официальное сообщение по ситуации.

Теги: #рейсы #турция #украина #задержка
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