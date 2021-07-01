События

09:42 01.07.2021

"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

2 мин читать
"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" в рамках президентской программы "Большое строительство" начала работы по устройству дорожного покрытия на двухуровневой транспортной развязке на Южном обходе города Днепр.

Как сообщается на официальной Facebook-странице "Большого строительства", сооружение двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Аэропортовской началось в марте.

"Сейчас там происходит устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируется начать монтаж балок пролетного строения. Между тем дорожно-строительные бригады завершили устройство земляного полотна, слоев дорожного основания из песка и щебеночно-песчаной смеси. Продолжаются также работы по устройству усиленного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом", - отмечается в сообщении.

Вскоре должны стартовать работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Новая развязка с путепроводом длиной 45 м и шириной 22 м соединит все участки семикилометрового Южного обхода.

На других участках объездной также ведутся работы. В частности, продолжается устройство водоотвода на участке км 0+000 - км 1+800. Вскоре там начнется комплекс работ по укреплению входного и выходного русла водопропускных труб и укрепление откосов.

На участке км 3+700 - км 4+200 завершен комплекс земляных работ и устройство ливневой канализации. Там планируется в ближайшее время начать устройство слоев дорожного основания.

На участке км 4+200 - черта города Днепр выполняются земляные работы для устройства сборной железобетонной водопропускной трубы.

От черты города Днепр до улицы Мильмана завершаются работы по устройству коллектора и земляного полотна и песка с последующим армированием геосинтетических материалов.

Ожидается, что все работы будут завершены осенью.

Южный обход Днепра будет иметь протяженность 7 км и решит проблему транспортной нагрузки на уличную сеть города, направив транзитный транспорт на правый берег в обход городской застройки.

В сообщении также отмечается, что Южный обход Днепра станет частью новой трассы М-30 Стрый-Изварино, которую планируется создать к 30-й годовщине Независимости Украины.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы на этот год - построить и восстановить 6500 км автодорог и 245 мостов и других искусственных сооружений.

 

Теги: #автомагистраль_юг #большое_строительство #днепр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:25 30.06.2021
В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

В Перечине на Закарпатье стартовал ремонт дороги к известным туристическим достопримечательностям

17:47 29.06.2021
На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

На трассе Н-14 в Николаевской области начали укладку финишного слоя цементобетона

12:16 29.06.2021
На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

На месте строительства нового моста в Кременчуге завершаются геологические изыскания на воде, высота пилонов составит 100 м – "Укравтодор"

13:19 25.06.2021
В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

В Третьей Черкасской больнице в рамках "Большого строительства" открылось "экстренное" отделение

13:11 25.06.2021
В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

В ремонте трассы на Борисполь задействованы 250 дорожников и 170 единиц спецтехники

19:03 24.06.2021
Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

Зеленский призвал представителей французской ассоциации "MEDEF International" инвестировать в украинские проекты

10:02 24.06.2021
Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

Подрядчик "Автомагистраль-Юг" начал строительство нового моста в Сумской области

18:07 22.06.2021
Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

Дорожники начали класть асфальт на участке дороги Р-78 в Харьковской области

15:10 21.06.2021
В Днепре затопленными остаются 23 жилых дома – ГСЧС

В Днепре затопленными остаются 23 жилых дома – ГСЧС

11:39 18.06.2021
Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

Зеленский заяивл о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украиноязычный аудиогид заработал в музее искусств им.Савицкого в Узбекистане

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, еще двое госпитализированы

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

В Украине из-за непогоды обесточено 302 населенных пункта

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Спасатели ликвидировали последствия непогоды лютовавшей накануне во Львове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА