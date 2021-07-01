"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

Дорожно-строительная компания "Автомагистраль-Юг" в рамках президентской программы "Большое строительство" начала работы по устройству дорожного покрытия на двухуровневой транспортной развязке на Южном обходе города Днепр.

Как сообщается на официальной Facebook-странице "Большого строительства", сооружение двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Аэропортовской началось в марте.

"Сейчас там происходит устройство сборно-монолитных устоев и вскоре планируется начать монтаж балок пролетного строения. Между тем дорожно-строительные бригады завершили устройство земляного полотна, слоев дорожного основания из песка и щебеночно-песчаной смеси. Продолжаются также работы по устройству усиленного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом", - отмечается в сообщении.

Вскоре должны стартовать работы по устройству нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона.

Новая развязка с путепроводом длиной 45 м и шириной 22 м соединит все участки семикилометрового Южного обхода.

На других участках объездной также ведутся работы. В частности, продолжается устройство водоотвода на участке км 0+000 - км 1+800. Вскоре там начнется комплекс работ по укреплению входного и выходного русла водопропускных труб и укрепление откосов.

На участке км 3+700 - км 4+200 завершен комплекс земляных работ и устройство ливневой канализации. Там планируется в ближайшее время начать устройство слоев дорожного основания.

На участке км 4+200 - черта города Днепр выполняются земляные работы для устройства сборной железобетонной водопропускной трубы.

От черты города Днепр до улицы Мильмана завершаются работы по устройству коллектора и земляного полотна и песка с последующим армированием геосинтетических материалов.

Ожидается, что все работы будут завершены осенью.

Южный обход Днепра будет иметь протяженность 7 км и решит проблему транспортной нагрузки на уличную сеть города, направив транзитный транспорт на правый берег в обход городской застройки.

В сообщении также отмечается, что Южный обход Днепра станет частью новой трассы М-30 Стрый-Изварино, которую планируется создать к 30-й годовщине Независимости Украины.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщил, что в планах программы на этот год - построить и восстановить 6500 км автодорог и 245 мостов и других искусственных сооружений.