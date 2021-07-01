Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.

"Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии", - сказал он.

По словам главы государства, "были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной Думой развивался бы желто-голубой флаг".

Он добавил, что "возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами".

"Цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно", - резюмировал президент.