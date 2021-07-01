Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, еще двое госпитализированы

Три человека погибло, два госпитализировано, среди которых ребенок, в результате ДТП на трассе Н-14 "Кропивницкий-Николаев" в Николаевской области, сообщили в ГСЧС.

"30 июня вблизи с. Воронцовка Новоодесского района на автодороге Н-14 "Кропивницкий-Николаев", в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них 1 ребенок 2016 г.р.) госпитализированы", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в четверг.