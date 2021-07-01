События

08:51 01.07.2021

Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, еще двое госпитализированы

1 мин читать
Три человека погибли в ДТП в Николаевской области, еще двое госпитализированы

Три человека погибло, два госпитализировано, среди которых ребенок, в результате ДТП на трассе Н-14 "Кропивницкий-Николаев" в Николаевской области, сообщили в ГСЧС.

"30 июня вблизи с. Воронцовка Новоодесского района на автодороге Н-14 "Кропивницкий-Николаев", в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них 1 ребенок 2016 г.р.) госпитализированы", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС в четверг.

Теги: #дтп_жертвы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:35 01.07.2021
Два человека погибло, еще 3 госпитализированы в результате ДТП на Ровенщине

Два человека погибло, еще 3 госпитализированы в результате ДТП на Ровенщине

04:45 22.06.2021
В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

В Николаевской области в результате ДТП погибли два человека, еще пятеро пострадали

04:48 18.06.2021
В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

В результате ДТП в Ровенской области погибли два человека

08:11 07.06.2021
Два человека погибло и 5 пострадало в результате ДТП в Самборском районе Львовщины

Два человека погибло и 5 пострадало в результате ДТП в Самборском районе Львовщины

02:07 16.05.2021
В Запорожской области на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие и травмированные

В Запорожской области на трассе "Мелитополь-Мариуполь" легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие и травмированные

03:25 11.05.2021
Три человека, в том числе 1,5-месячный ребенок, погибли в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

Три человека, в том числе 1,5-месячный ребенок, погибли в ДТП на трассе "Киев-Чоп"

23:05 09.05.2021
В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

В Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошла авария, погибли три человека, еще один пострадал

22:27 01.05.2021
Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП в Днепре

Один человек погиб, один госпитализирован в результате ДТП в Днепре

07:52 22.03.2021
Два человека погибло и три пострадало в ДТП в Торецке

Два человека погибло и три пострадало в ДТП в Торецке

09:08 06.03.2021
Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Шестеро украинцев погибли в ДТП автобуса в Польше, еще 15 госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Над Львовом пронеслась вторая буря за неделю, электротранспорт не работает

Зеленский рассчитывает на поддержку Папы Римского в урегулировании военного конфликта на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украиноязычный аудиогид заработал в музее искусств им.Савицкого в Узбекистане

Зеленский поздравил Трюдо с Днем Канады

"Автомагистраль-Юг" планирует осенью завершить строительство развязки на Южном обходе Днепра

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

В Украине за сутки зафиксировано 705 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 719 человек, 51 летальный случай

В Украине из-за непогоды обесточено 302 населенных пункта

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Спасатели ликвидировали последствия непогоды лютовавшей накануне во Львове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА