В Украине за сутки от коронавируса вакцинировали более 93 тыс. человек – Минздрав

В течение прошедших суток, 30 июня, от коронавируса в Украине вакцинировали 93 186 человек, при этом 31 714 чел. получили первую дозу вакцины, 61 472 – вторую, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"93 186 человек привито против COVID-19 за сутки 30 июня 2021. Одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы - 61472 человека", – говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток работали: 528 мобильных бригад, 1 236 пунктов прививки и 13 центров вакцинации.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 759 982 человека.

"С начала прививочной кампании привито 1 965 660 человек, из них получили 1 дозу – 1 965 658 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 710 996 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 676 654 прививки", – сказано в сообщении.