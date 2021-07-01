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08:27 01.07.2021

Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

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Отношения РФ-Беларусь хорошими считает каждый второй россиянин, улучшения ожидают около 30% - опрос

Более половины россиян (53%) считают, что между Россией и Беларусью сложились хорошие отношения, противоположной точки зрения придерживаются 15% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, почти каждый третий россиянин (32%) затрудняется оценить нынешнее состояние отношений с Беларусью.

Что касается дальнейшего развития двусторонних отношений, то, по данным ФОМ, более четверти сограждан (29%) ожидают улучшения, каждый одиннадцатый (9%) ждёт ухудшений, не ожидают каких-либо изменений 40% респондентов, каждый пятый (22%) не знает, чего ждать, отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведён 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теги: #россия #опрос #отношения #беларусь
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