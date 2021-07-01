В Украине из-за непогоды обесточено 302 населенных пункта

Вследствие непогоды без электроэнергии осталось 302 населенных пункта в 6 областях Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7.00 1 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 302 населенных пункта в 6 областях (Львовская - 191, Тернопольская - 79, Черновицкая - 23, Киевская - 6, Кировоградская - 2 и Днепропетровска - 1)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.