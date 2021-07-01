В Харькове с нового года изменятся ставки аренды за землю

Харьковский горсовет на внеочередной сессии в среду утвердил новые ставки аренды за землю, которые вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, "за" соответствующее решение проголосовали 58 депутатов, "против" - 7 (все 7 из фракции Партии Шария).

Директор Департамента территориального контроля и земельных отношений Алексей Калина, отвечая на вопросы депутатов в ходе обсуждения вопроса сообщил, что в результате принятия решения бюджет потеряет до 100 млн.грн. Однако, по словам Калины, городские планируют компенсировать это снижение за счет более активной претензионной работы.

Депутаты внесли ряд изменений в предложенный им проект решения. В частности, большинство поддержало утверждение ставки для объектов игорного бизнеса в размере 12% (а не 3%, как для отелей, в которых они располагаются), а также увеличение ставки до 10% для малых архитектурных форм, торгующих подакцизными товарами.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, проголосованное в целом с учетом изменений решение предусматривает, что для обслуживания административных или офисных зданий ставка арендной платы за землю составит 6%, для объектов игорного бизнеса - 12%, для рынков - 6%, для малых архитектурных форм - 5% (за исключением торгующих подакцизными товарами, для них ставка составит 10%), для промышленных предприятий - 4%, для объектов общественного питания и бытового обслуживания, отелей - 3%, для объектов образования - 1,5% и т. д. Также арендная плата будет пропорционально зависеть от размера земельного участка.

"Это первое решение, когда мы понижаем арендные ставки на землю. Прежде всего локдаун, карантинные ограничения отразились на предпринимателях с негативной стороны... Поэтому мы приняли решение, чтобы поддержать наших предпринимателей, чтобы они чувствовали себя более удобно и стали на ноги", - прокомментировал принятый документ секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов после окончания сессии.