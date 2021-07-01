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07:56 01.07.2021

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток четверга российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям. За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов со стороны противника, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 1 июля, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы наши военные открывали огонь", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 30 июня, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Российские наемники открывали огонь из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Теги: #оос #сводка
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