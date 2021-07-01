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07:42 01.07.2021

Спасатели ликвидировали последствия непогоды лютовавшей накануне во Львове

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Спасатели ликвидировали последствия непогоды лютовавшей накануне во Львове

Спасатели в Львове ликвидировали последствия, возникшие накануне в результате кратковременных интенсивных осадков и порывов ветра, жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

"30 июня в г.Львов в результате кратковременных интенсивных осадков и порывов ветра, подразделениями ГСЧС было осуществлено 13 выездов. Отбуксирован 2 автомобиля, разрезан и убрано 4 дерева. Откачана вода из 13 подвальных помещений и 3 приусадебных участков (всего 1 тыс. 758 м3 воды). Жертв и пострадавших нет. По состоянию на 5.00. 1 июля работы завершены", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

От ГСЧС привлекалось 48 человек и 13 единиц техники.

Как сообщалось, вторая за неделю буря с ливнем и шквальным ветром пронеслась над Львовом в среду вечером.

Теги: #львов #последствия #непогода
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