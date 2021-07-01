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07:28 01.07.2021

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Казахстане

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Казахстане

В Алматинской области Казахстана в четверг в 6:03 по местному времени (3:03 по Киеву) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщили казахстанские сейсмологи.

Эпицентр землетрясения находился в 63 км на восток от города Алматы, сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, говорится в сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования республики.

Координаты эпицентра землетрясения - 43.01 градуса северной широты, 77.65 градуса восточной долготы, энергетический класс - 9.2, глубина - 15 км.

Теги: #данные #землетрясение #казахстан
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