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06:50 01.07.2021

Заочно сообщено о подозрении "начальнику сектора миграционной службы" в одном из временно оккупированных районов Донецкой области

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Заочно сообщено о подозрении "начальнику сектора миграционной службы" в одном из временно оккупированных районов Донецкой области

Донецкой областной прокуратурой заочно сообщено о подозрении "начальнику сектора миграционной службы Тельмановского РО МВД ДНР" за выдачу псевдопаспортов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Отдел информационной политики ведомства, досудебным расследованием установлено, что с 2014 года 51-летний мужчина организует деятельность подчиненного ему подразделения по обязательному получения жителями временно оккупированных территорий Донецкой области так называемых псевдопаспортов гражданина "ДНР".

В частности, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа, им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат.

"Начальнику сектора миграционной службы Тельмановского районного отдела МВД ДНР" заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны (ч.2 ст.28, ч.2 ст.110 и ч.1 ст.438 УК Украины), – сказано в сообщении.

По данным правозащитных организаций на неподконтрольной украинской власти территории Донетчины уже выдано более 700 тыс. псевдопаспортов.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #паспорта #подозрение #донецкая
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