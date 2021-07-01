В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей замглавы миграционной службы Украины – САПВ суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей замглавы миграционной службы Украины

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей первой замглавы миграционной службы Украины (ГМС) за просьбу предоставить и получение должностным лицом неправомерной выгоды, сообщили в Специализированной антиккорупционной прокуратуре.

"30 июня 2021 прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшей первой заместителя главы Государственной миграционной службы Украины в просьбе предоставить и получить неправомерную выгоду", – сказано в сообщении на сайте САП в среду.

Как сообщалось, должностное лицо миграционной службы разоблачена в 2017 году в рамках спецоперации НАБУ под прикрытием, проведенной с целью разоблачения и документирования фактов преступной деятельности организованной группы в системе органов ГТС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и видами на постоянное или временное проживание на ее территории при обязательном условии предоставления должностным лицам указанного государственного органа неправомерной выгоды.

В ходе досудебного следствия установлено, что первый замглавы ГМС Украины в июне 2017 предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью дальнейшего ее продолжения до трех лет. При этом указанная должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение им соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8 тыс., которую в дальнейшем получила.

Впоследствии, в августе 2017 бывшая первый замглавы ГНС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана гражданства Украины по территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Для решения этого вопроса первая заместитель высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду в сумме $30 тыс.

Действия бывшей чиновницы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (просьба предоставить и получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение такой должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения) УК Украины.

1 декабря 2020 прокурорами САП принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.