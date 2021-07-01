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02:07 01.07.2021

В Одесской области пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Эквадора

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В Одесской области пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Эквадора

В Одесской области разоблачена крупная партия контрабанды кокаина из Эквадора, 46 брикетов были спрятаны в контейнере с бананами, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду, под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры пресечен сбыт и распространение на территории Украины очередной партии кокаина весом брутто почти 57 кг, который был контрабандно перемещен через государственную границу.

Правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина скрытых от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами. Наркотик прибыл из Республики Эквадор. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно $10 млн.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению и привлечения их к уголовной ответственности.

Теги: #одесская #кокаин #контрабанда
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