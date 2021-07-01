События

01:31 01.07.2021

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

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Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод всех спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов, в том числе четыре для Управления космических разработок Пентагона, а также еще три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Теги: #сша #спутники #орбита #spacex
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